Собчак назвала себя нестареющей классикой

Чуть позже журналист и активный видеоблогер поблагодарила друзей и поклонников за поздравления. Она призналась, что уже хорошо представляет, что делать в ситуации, когда её ругают. Однако такое тёплое отношение оказалось для неё непривычным. «Теряюсь и смущаюсь!» — пококетничала Собчак.
Она добавила, что в её возрасте рано грустить об уходящей молодости.
Я, конечно, уже «не новая», но как говорится, я не старею, я просто становлюсь «классикой», — написала телеведущая.
На отдых Собчак отправилась практически сразу же после того, как перенесла коронавирус. Известно об этом стало ещё в первой половине октября. Однако поначалу она отшучивалась. Чуть позже она всё-таки подтвердила факт болезни в эфире Первого канала, писал NEWS.ru.