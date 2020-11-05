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Собчак назвала себя нестареющей классикой

18:06, 05 ноября 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак отметила 39-й день рождения далеко от дома. К месту празднования она отправилась с сыном на частном самолёте.

Где именно она решила провести отпуск, звезда телеэкрана не сообщила. Однако дала понять, что отечественные курорты не рассматривала.

Выражение лиц идеально подходит к вопросу: «Ребят, а может, всё-таки в Сочи?»подписала она в Instagram фото, сделанное на борту джета.

В видео, опубликованном там же, она радостно воскликнула: «Ура, я вырвалась!» По версии MK.ru, Собчак отбыла за границу.

Чуть позже журналист и активный видеоблогер поблагодарила друзей и поклонников за поздравления. Она призналась, что уже хорошо представляет, что делать в ситуации, когда её ругают. Однако такое тёплое отношение оказалось для неё непривычным. «Теряюсь и смущаюсь!» — пококетничала Собчак.

Она добавила, что в её возрасте рано грустить об уходящей молодости.

Я, конечно, уже «не новая», но как говорится, я не старею, я просто становлюсь «классикой», — написала телеведущая.

На отдых Собчак отправилась практически сразу же после того, как перенесла коронавирус. Известно об этом стало ещё в первой половине октября. Однако поначалу она отшучивалась. Чуть позже она всё-таки подтвердила факт болезни в эфире Первого канала, писал NEWS.ru.

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