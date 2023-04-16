Собчак назвала Пугачеву «Родиной-Матерью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) архивное фото, где она запечатлена в компании с Аллой Пугачевой и другими российскими звездами на отдыхе в Куршевеле. Так Собчак поздравила Примадонну с днем рождения 15 апреля. В своем обращении телеведущая также назвала певицу «Родиной-Матерью».

Алла Борисовна! Любим вас! Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть «Родина-Мать!» Знали бы мы тогда, отдыхая в Куршевеле, какие наступят времена и как по-разному сложится судьба всех сидящих за этим дружным столом, — написала Собчак.

В канун дня рождения Примадонны ее дочь Кристина Орбакайте представила новую песню «Алла будет петь». Музыкальные критики отметили, что композиция исполнена в манере Пугачевой, а сама Орбакайте обычно работает в несколько другой стилистике.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.