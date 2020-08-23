Собчак назвала мемом Лукашенко с автоматом и в бронежилете

https://static.news.ru/photo/20fccdc0-e58c-11ea-bec5-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами.

Лукашенко без обоймы — должно стать мемом я считаю! Пожалуйста, не говорите, что этот экипированный парень рядом — Лукашенко младший. Коля в каске, этот с пустым автоматом и пустой дворец, где народа нет, — привели слова телеведущей на портале URA.ru.

Она добавила, что на видеозаписи, которую опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер выходит из вертолёта и спрашивает: «там уже никого нет?».

Увидев запись приземления главы Беларуси во Дворце Независимости, Собчак предположила, что сотрудники пресс-службы президента «прогуливали пары по кризисному пиару». По другой версии знаменитости, пиарщики пула Лукашенко тоже поддерживают хэштег «Жыве Беларусь», — отмечают на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, в Белоруссии 23 августа 2020 года прошли очередные акции протеста. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. Отмечается, что, проведя несколько часов на площади Независимости, часть протестующих направились к стеле «Минск — город-герой», а часть в сторону Дворца Независимости. Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии, на территорию Дворца подлетел вертолёт. Из вертолёта вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко в бронежилете, одетый во всё чёрное, в его руках был автомат. Уточняется, что оружие было без магазина с патронами.