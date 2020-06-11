Собчак назвала Литвинову и Бондарчук школьниками в вопросах издевательств

Телеведущая Ксения Собчак ответила своим подругам, вставшим на защиту устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, которого затравили в Сети, школьниками в ситуациях с унижением со стороны общества. Об этом журналист написала в Instagram.
Поводом к дискуссии между светскими львицами стал пост Литвиновой, в котором она призвала всех к милосердию по отношению к Ефремову и рассказала, что в детстве её тоже травили и это очень тяжело пережить. Режиссёра поддержала Бондарчук, которая тоже рассказала об издевательствах со стороны общественности. После этого к подругам присоединилась Собчак.
Будем реалистами. Рената, Света, по сравнению со мной вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи и ненавижу, когда «семеро на одного». Отвратительно, — написала телеведущая.
Ефремова затравили пользователи соцсетей после того, как по его вине в ДТП в центре Москвы погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Многие пользователи Сети считают, что артисту «отмажут» от реального срока заключения влиятельные друзья. Ефремов сейчас находится под домашним арестом, ему запрещено пользоваться интернетом и выходить на улицу.
Как писал NEWS.ru, Литвинова приезжала в квартиру Ефремова, пока он был на допросе.
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