Собчак и Гудков негативно высказались о талантах Максима Галкина

https://static.news.ru/photo/6d98f042-7f15-11ea-acc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PK connection /Global Look Press

Шоумен Александр Гудков стал гостем YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак. Звёзды затронули тему юмора в России.

Журналистка назвала артиста российской эстрады Максима Галкина «очень несмелым человеком». Она считает, что интервью, которое он дал Ирине Шихман, было «вылизанным».

Если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен задать ему какие-то вопросы: и про перрон, на который он с Аллой Борисовной заехал, и про отказ от своего выступления в Новосибирске. Ты можешь согласиться на какие-то условия, но ты должен продвинуть свою платформу. Иначе какой смысл приглашать человека? — отметила бывшая ведущая проекта «Дом-2».

В ответ Гудков заметил, что новое шоу «Музыкалити» Галкина не нравится его создателю. У него не горят глаза, когда он общается с молодым поколением.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни за что не пошла бы на новое шоу Ксении Собчак. Своё решение она аргументировала тем, что не ходит к людям, которых «не уважает».