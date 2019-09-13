https://static.news.ru/photo/11743fe4-d630-11e9-a29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Журналистку Ксению Собчак и режиссёра Константина Богомолова могут оштрафовать за езду без ремня безопасности. Они приехали в ЗАГС на катафалке, однако не пристегнулись.

Аналогичные меры угрожают и водителю, позволившему пассажирам пренебречь техникой безопасности, передаёт « Москва 24 ».

За то, что они не были пристёгнуты, штраф составляет 1000 рублей для водителя, а для пассажиров — 500 рублей, — прокомментировал президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.

Собчак и Богомолов официально оформили свои отношения 13 сентября текущего года. Торжество обошлось молодожёнам в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу доверили Игорю Вернику.

Накануне торжества телеведущая опубликовала фото, на котором стоит лицом к зеркалу. Голову невесты покрывает роскошная фата, украшенная кружевом.

Ранее News.ru сообщал, что столичное управление ГИБДД проверяет скандальное видео со свадебным кортежем Собчак и Богомолова.