Журналистку Ксению Собчак и режиссёра Константина Богомолова могут оштрафовать за езду без ремня безопасности. Они приехали в ЗАГС на катафалке, однако не пристегнулись.
Аналогичные меры угрожают и водителю, позволившему пассажирам пренебречь техникой безопасности, передаёт «
За то, что они не были пристёгнуты, штраф составляет 1000 рублей для водителя, а для пассажиров — 500 рублей, — прокомментировал президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.
Собчак и Богомолов официально оформили свои отношения 13 сентября текущего года. Торжество обошлось молодожёнам в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу доверили Игорю Вернику.
Накануне торжества телеведущая опубликовала фото, на котором стоит лицом к зеркалу. Голову невесты покрывает роскошная фата, украшенная кружевом.
Ранее News.ru сообщал, что столичное управление ГИБДД проверяет скандальное видео со свадебным кортежем Собчак и Богомолова.