Собчак и Богомолов шокируют поклонников эфирами в нетрезвом виде

https://static.news.ru/photo/7573ed66-8443-11ea-b058-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак и Константин Богомолов всё чаще стали появляться в прямом эфире в Instagram в пьяном виде. Телеведущая и режиссёр не стесняются выпивать онлайн.

Так, на днях супруги устроили посиделки со спиртным, разговаривая с продюсером Александром Роднянским и его женой Валерий Мирошниченко о киноиндустрии.

@xsenia_sobchak

Собчак представила эфир так:

Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство.

Это не первый эфир экс-политика и её мужа вкупе с крепким алкоголем. Некоторые поклонники даже заговорили о том, что супругам пора бы обратиться к специалистам. Многих подписчиков больше волнует судьба сына Собчак Платона, который вынужден смотреть на всё происходящее.

Интересно, что за пьянство Ксении Собчак и её мужу уже досталось от Людмилы Нарусовой. Дочь и зять не могли подключить её к прямому эфиру и тёща напрямую заявила, что они оба пьяные, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram с певицей Глюкозой и её супругом. Звёздные пары решили устроить маленькое соревнование, которое покажет, как влюблённые знают друг друга