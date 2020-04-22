Собчак и Богомолов шокируют поклонников эфирами в нетрезвом виде

Ксения Собчак и Константин Богомолов всё чаще стали появляться в прямом эфире в Instagram в пьяном виде. Телеведущая и режиссёр не стесняются выпивать онлайн.
Так, на днях супруги устроили посиделки со спиртным, разговаривая с продюсером Александром Роднянским и его женой Валерий Мирошниченко о киноиндустрии.
Собчак представила эфир так:
Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство.
Это не первый эфир экс-политика и её мужа вкупе с крепким алкоголем. Некоторые поклонники даже заговорили о том, что супругам пора бы обратиться к специалистам. Многих подписчиков больше волнует судьба сына Собчак Платона, который вынужден смотреть на всё происходящее.
Интересно, что за пьянство Ксении Собчак и её мужу уже досталось от Людмилы Нарусовой. Дочь и зять не могли подключить её к прямому эфиру и тёща напрямую заявила, что они оба пьяные,
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram с певицей Глюкозой и её супругом. Звёздные пары решили устроить маленькое соревнование, которое покажет, как влюблённые знают друг друга
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