https://static.news.ru/photo/ed18b250-3f7b-11ea-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети выложила сторис, в котором в ироничном ключе рассказала, кто такая по-настоящему отчаянная девушка.

Слова журналистки на снимке изображены поверх фото, на котором сама супруга Николая Богомолова стоит на мальдивском пляже рядом с Натальей Ионовой, более известной как певица Глюкоза.

Ранее исполнительница выкладывала это же фото на своей странице.

Что такое отчаянная девушка? Это не та, что в отчаянье стремится изобразить секс-бомбу, а та, что не боится выходить на один пляж с Глюкозой, — написала в сторис своего Instagram-аккаунта журналистка.

Как ранее передавал NEWS.ru, Собчак опубликовала в Instagram фото в царской одежде и указующим на народ перстом. Экс-кандидат в президенты надела так называемый Большой наряд, который могли себе позволить только высокие царские особы.