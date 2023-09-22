«Собака старая»: Айза ответила Шуре после его скандала с Карнавал Айза поддержала блогера Валю Карнавал в скандале с Шурой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале высказалась о скандальном инциденте на шоу телеканала МУЗ-ТВ «Битва поколений», во время которого между членом жюри Валей Карнавал (Валентиной Карнауховой) и исполнителем хита «Ты не верь слезам» Шурой произошел конфликт. Айза поддержала молодую коллегу, заявив, что известным артистам, как Шура, нужно не зазнаваться и уходить со сцены достойно. Она также предложила Карнавал не обращать внимания на провокации.

Фу, Шура! Мужик 50 лет огрызается как собака старая, хамит! И считает себя лучше других! Со сцены уходить надо достойно! Не быть клоуном, как многие в шоу-бизнесе... Никаких благотворительных дел, никаких полезных инициатив. Короче, позор Шуре. А Валя, раз уже зашла в эту грязь, пусть перестает вестись на старческие провокации звезд, которые с внуком сидеть должны, а не с детьми в телевизорах ругаться, — заявила Айза.

Блогер также упомянула певицу Славу, которая часто пьет алкоголь в прямых эфирах, уверяя, что «русский человек должен бухать», и «несет чушь». По словам Айзы, взрослые артисты должны подавать молодежи положительный пример.

Как же хочется, чтобы взрослые люди подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить, как справляться со звездной болезнью и многим другим, что происходит в шоу бизнесе, — сообщила Айза.

Ранее Айза сообщила, что сбила байкера из России во время пребывания на Бали. По ее словам, она ехала на автомобиле в школу за детьми, в какой-то момент под ее колесами оказался байк. Дорога к школе, по рассказам Айзы, оказалась настолько узкой, что для того, чтобы пропустить встречное авто, блогерше пришлось сдавать назад. Именно во время этого маневра она и наехала на байкера. Узнать его национальность помогли матерные восклицания после наезда.

Айза уточнила, что в результате ДТП у байка сломалось крыло. Ситуацию с поломкой решили при помощи денежной компенсации. Как призналась телеведущая, после аварии она подружилась с байкером.