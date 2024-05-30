Снявший боевик с Заворотнюк режиссер высказался о ее смерти Режиссер «Кода апокалипсиса» Шмелев: Заворотнюк была одной из лучших актрис РФ

Фото: КарроПрокат

Анастасия Заворотнюк в фильме «Код апокалипсиса»

Актриса Анастасия Заворотнюк была одной из ярчайших в российском кино, рассказал NEWS.ru режиссер Вадим Шмелев, снявший приключенческий боевик «Код апокалипсиса», где артистка сыграла одну из главных ролей. Он отметил, что Заворотнюк была очень сильной и веселой женщиной.

Я знал Настю очень хорошо. На мой взгляд, одна из самых ярких актрис нашего кино. Очень сильная, веселая женщина. Как-то нелепо, что придется говорить о ней в прошедшем времени. Как-то не понять этого, — добавил Шмелев.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Ранее телеведущий Оскар Кучера заявил, что до последнего надеялся на выздоровление Заворотнюк. Он подчеркнул, что давно не видел артистку. Шоумен добавил, что новость об уходе из жизни Заворотнюк стала для него большой неожиданностью.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Заворотнюк отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни актриса очень тепло относилась к окружающим.