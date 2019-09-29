https://static.news.ru/photo/dcd512f0-d8e5-11e9-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сотрудница медучреждения, которая сделала фотографии лежащей в больничной палате актрисы Анастасии Заворотнюк, отказалась продавать снимки.

По данным портала « Утро », медсестра вовсе не раскаялась в содеянном, а испугалась уголовной ответственности, так как она воспользовалась служебным положением, чтобы пробраться в палату к артистке.

Ранее News.ru писал, что к журналистам обратилась женщина, которая продаёт снимки тяжелобольной Заворотнюк. Она призналась, что уволилась из той самой клиники, где актриса находится под вымышленным именем. Перед увольнением она успела сделать фото и видео с ней, снятые, предположительно, в то время, когда она была в реанимации.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.