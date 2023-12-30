Снять все ограничения. Почему Асти могут простить за вечеринку Ивлеевой? Mash: с Анны Асти могут снять все ограничения за «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

В России общественники решили вступиться за певицу Анну Асти, которая 20 декабря посетила «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, передает Mash. О чем именно идет речь?

Кто и почему заступился за Анну Асти

«По нашей информации, весточка прилетела в Госдуму — лично Вячеславу Володину и Михаилу Делягину. Именно им предстоит рассмотреть вопрос о снятии ограничений с артистки в том случае, если окажется, что она была на скандальной тусовке не в качестве гостя, а чтобы выступить за гонорар. К тому же наряд Асти был далек от тематики мероприятия. Да и вообще певица могла не знать, какой разврат там будет происходить», — передает Mash.

Авторы канала отметили, что с такой инициативой в Госдуму обратился руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский.

«Он предлагает внести справедливость — проверить детали вечеринки и провести беседу с организаторами и участниками голого шабаша. Если информация подтвердится — стоит снять с неё все ограничения по карьере. Также активист добавил — Анна Асти поддержала Россию в непростое время, учитывая ее украинское происхождение, получила паспорт пару месяцев назад и уже давно работает на отечественного зрителя», — добавил источник.

Какие ограничения появились у Анны Асти после вечеринки у Ивлеевой

Мультимедийная онлайн-платформа KION отказалась от премьерного показа фильма-концерта «Путь Феникса» Анны Асти. На сайте ресурса отсутствует точная дата, когда зрители все же смогут посмотреть киноленту. Планировалось, что фильм-концерт выйдет на экраны 5 января.

27 декабря стало известно, что выступление Анны Асти отменили в московском клубе Gipsy. Там артистка должна была дать концерт в новогоднюю ночь. Вместо нее на сцену выйдет певец Jony. Организаторы мероприятия заявили, что подобная рокировка произошла по не зависящим от них причинам. Они добавили, что шоу исполнительницы переносится.

Через некоторое время появилась информация, что уральская компания «Сима-ленд» отказалась от выступления певицы на новогоднем корпоративе для сотрудников. Заместитель генерального директора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева заявила, что вместо артистки перед работниками организации выступит Полина Гагарина.

Telegram-канал Mash также сообщил, что Анна Асти не выступит в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village». По информации журналистов, вместо нее с Владимиром Пресняковым на празднике появится Люся Чеботина.

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что певицу могут лишить гражданства России, если в отношении нее будет возбуждено уголовное или административное дело. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных Анной Асти правонарушениях.

«Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства», — добавил он.

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