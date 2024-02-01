«Сняли надбавку»: Лоза о своей пенсии Лоза рассказал, что не получает надбавку к пенсии из-за авторских отчислений

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза заявил NEWS.ru, что не получает надбавку к своей московской пенсии, поскольку имеет дополнительный доход в виде авторских отчислений за свои песни. По его словам, он не имеет и званий, включая звание заслуженного артиста России или заслуженного работника культуры.

У меня даже надбавки московской нет. Авторские приходят за мои произведения, а это дополнительный доход. Поэтому надбавку с меня сняли. У меня отсутствует звание заслуженного артиста России. Думаю, мне до конца жизни даже «засрака» не дадут. Знаете, что такое «засрак»? «Заслуженный работник культуры», — прокомментировал ситуацию музыкант.

Ранее артист рассказал, что стал пенсионером в 60 лет и с тех пор бесплатно ездит на общественном транспорте. По его словам, пассажиры в метро настолько увлечены своими же мобильными телефонами, что не обратят внимание даже на Филиппа Киркорова, если он вдруг появится в вагоне «в перьях».

Также Лоза рассказал, что поссорился с певицей и автором текстов Дианой Арбениной после того, как раскритиковал ее творчество. Он пояснил, что использовал сочиненное ею стихотворение в учебнике по созданию песенных текстов. Изначально певица согласилась, чтобы Лоза взял ее произведение, но, когда книга вышла, она осталась недовольна тем, как музыкант оценил ее творчество.