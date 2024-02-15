«Снова вместе»: Моргенштерна поздравили с возвращением к бывшей девушке Моргенштерн поздравил с Днем влюбленных украинского блогера Лизу Василенко

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравил с Днем влюбленных свою бывшую девушку, украинского блогера Лизу Василенко. Исполнитель разместил несколько совместных фото с возлюбленной и отметил, что она превращает его жизнь в кино. Поклонники в комментариях к посту предположили, что пара воссоединилась после недавнего заявления о расставании.

Снова вместе! С ней он светится счастьем прям. Как приятно это все видеть, и чувствуется, что все по-настоящему! Красивая пара! — выразил мнение подписчик Станислав.

Пользовательница Ирина Романова отметила, что, несмотря на слухи о расставании, пара все еще вместе. Зрительница Юлия Фрай предположила, что Василенко испытывает к музыканту искренние чувства, а он, «может, и счастлив, но не искренний с ней, просто кайфует от себя». Поклонница Алеся Манукян заявила, что Василенко далеко до бывшей жены певца Дилары Зинатуллиной.

Алишер тебе больше подходит, Дилара. Это мое личное мнение, я раньше много смотрел за вами, ребята, мне было очень грустно после того, как вы расстались, — написал в комментарии поклонник с ником Crazysuetta.

Ранее Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность о своем финансировании, но музыкант подал апелляцию.