«Снова свекровь»: мама Гарика Харламова высказалась о свадьбе сына Мама Гарика Харламова сообщила, что снова в статусе свекрови

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Игоревна, мать комика Гарика Харламова, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) короткое видео с праздника и заявила, что снова находится в статусе свекрови. Избранницей юмориста стала актриса Катерина Ковальчук.

Я снова в статусе свекрови! — написала она.

Подписчики под постом пишут поздравления и гадают, где было сделано видео. Некоторые из них предположили, что пара уже сыграла свадьбу, однако эта информация пока не получала подтверждения. Брак с Ковальчук станет третьим — до этого Харламов был женат на менеджере Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, которая родила ему дочь.

Ранее Гарик Харламов назвал чушью и клеветой сообщения о том, что он сделал предложение Ковальчук под давлением своей матери. Он подчеркнул, что в Уголовном кодексе России есть статья о распространении заведомо ложной информации.

На данный слух также отреагировала телеведущая Лариса Гузеева. Она обратилась к Харламову с вопросом: «Хочешь, я ей руку сломаю?» Гузеева и Харламов недавно вместе снялись в фильме, где она играла его тещу.

До этого Харламов рассказал, что во время предложения Катерине Ковальчук он встал на колено, но не смог самостоятельно подняться. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.