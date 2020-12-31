Снимки самой высокооплачиваемой в мире модели в бикини восхитили фанатов

https://static.news.ru/photo/8e6ffc26-4b56-11eb-b984-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: kyliejenner/instagram.com

Предпринимательница и модель Кайли Дженнер решила в канун Нового года порадовать своих поклонников и опубликовала свои фото в бикини.

Снимки, которые бывшая самая молодая миллиардерша в мире выложила в Instagram, вызвали у фанатов бурю восторга. Публикация уже набрала более семи миллионов лайков.

Плыву в 2021 год, — написала девушка.

На фото 23-летняя Дженнер позирует в бассейне в купальнике кремового оттенка. Её образ также дополнен очками в тон и многочисленными золотыми украшениями.

«Какая ты горячая, Кайли», «О боже, ты великолепна», «Ты выглядишь просто фантастически», похвалили Кайли её подписчики.

В декабре Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года по версии журнала Forbes. Ей за год удалось заработать $590 млн, обойдя рэпера Канье Уэста ($170 млн).

Ранее фото в купальнике опубликовала российская знаменитость — певица Ольга Бузова. Артистка поделилась с подписчиками моментами с отдыха на Мальдивских островах. Телеведущая улетела в отпуск вместе со своим возлюбленным Давой. По её словам, этот год для неё выдался сложным, теперь она намерена отдохнуть и физически, и морально, писал NEWS.ru.