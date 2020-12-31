Снимки самой высокооплачиваемой в мире модели в бикини восхитили фанатов

Предпринимательница и модель Кайли Дженнер решила в канун Нового года порадовать своих поклонников и опубликовала свои фото в бикини.
Снимки, которые бывшая самая молодая миллиардерша в мире
Плыву в 2021 год, — написала девушка.
На фото 23-летняя Дженнер позирует в бассейне в купальнике кремового оттенка. Её образ также дополнен очками в тон и многочисленными золотыми украшениями.
«Какая ты горячая, Кайли», «О боже, ты великолепна», «Ты выглядишь просто фантастически», похвалили Кайли её подписчики.
В декабре Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года по версии журнала Forbes. Ей за год удалось заработать $590 млн, обойдя рэпера Канье Уэста ($170 млн).
Ранее фото в купальнике опубликовала российская знаменитость — певица Ольга Бузова. Артистка поделилась с подписчиками моментами с отдыха на Мальдивских островах. Телеведущая улетела в отпуск вместе со своим возлюбленным Давой. По её словам, этот год для неё выдался сложным, теперь она намерена отдохнуть и физически, и морально, писал NEWS.ru.