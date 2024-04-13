«Снайперы могли его убить»: Драпеко о выступлении Кобзона в Афганистане Драпеко: в Афганистане Кобзон рисковал жизнью во время выступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иосиф Козон

Певец Иосиф Кобзон рисковал жизнью во время поездок в Афганистан, когда выступал на склоне холма перед бойцами, заявила NEWS.ru актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, артист не побоялся дать концерт, хотя снайперы могли его убить. Драпеко напомнила, что Кобзон ездил в Афганистан несколько раз.

Я была в выездной бригаде киностудии «Ленфильм», а он работал по линии Министерства обороны. Он пел один и бойцы рассказывали, что он выступал на склоне холма и что это было с его стороны большой храбростью, потому что из «зеленки» (деревья и кустарники - NEWS.ru) снайперы могли его убить. Он пел там больше четырех часов и был [в Афганистане] несколько раз, — сказала Драпеко.

Певец всегда отличался активной гражданской позицией и любовью к людям. В 1986 году Кобзон давал концерт в Припяти перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. В 2002-м во время штурма театрального центра на Дубровке Кобзон зашел в здание для переговоров с захватившими его террористами и смог вывести с собой людей.

Артист также стал первым, кто начал ездить на Донбасс с гуманитарной помощью и выступал в Донецке, даже когда уже болел раком. Певец умер летом 2018 года.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что Кобзон стал для него учителем и нравственным ориентиром. По его словам, именно у Кобзона он научился общаться с самыми разными людьми и объединять их.