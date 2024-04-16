«Сначала друг другу морду били»: Боня познакомила дочь с сыном Водонаевой Боня заявила, что ее дочь нашла друга в лице сына Водонаевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) познакомила свою дочь Анджелину с сыном бывшей коллеги по шоу «Дом-2» Алены Волонаевой Богданом. Она поделилась снимками совместной прогулки и заявила, что их дети подружились, несмотря на то, что раньше они с Водонаевой «друг другу морду били при всей стране».

Вот так бывает, сначала мы с Аленой Водонаевой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили. Жизнь может быть очень интересной и непредсказуемой. Главное, давать шанс тем, кто на первый взгляд может казаться даже врагом. Думаю, у Энджи (дочери Бони Анджелины) теперь точно есть друг в лице Богдана, — написала Боня.

Ранее Боня заявила о начале трехмесячного курса по «детоксу матки», который она проводит по специальным индийским техникам. По ее словам, это позволяет омолодить организм и получить заряд бодрости. Боня подчеркнула, что просыпается в пять часов утра и пьет лечебные травы.

До этого Боня рассказала, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. Боня отметила, что мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса за пять дней и достигла своей цели. В доказательство модель показала фото в купальнике и продемонстрировала собственный живот.