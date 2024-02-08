«Смущает»: музкритик назвал главную проблему «Новой Фабрики звезд» Музкритик Бабичев раскритиковал возрастное ограничение «Новой Фабрики звезд»

Главной проблемой шоу «Новая Фабрика звезд» является возрастная вилка — 16-21 год, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, данное ограничение лишает проект прежнего разнообразия среди участников и выбранных ими жанров.

Меня смущает возрастная вилка фабрикантов — от 16 до 21 года. Обычно в проект приглашали разных ребят по внешности, характеру, жанровой принадлежности, жизненному опыту. Рэперы, рокеры, девочка миловидная, постарше, опытный музыкант-парень, совсем юнец, разбивающий девичьи сердца. Что будет с такой маленькой вилкой по возрасту? Смешно слышать песню о разбитой любви от 19-летнего паренька? Он еще не пережил ее, в отличие, например, от 25-летнего, — добавил Бабичев.

Накануне солист и лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в своем Telegram-канале сообщил, что стал первым наставником «Новой Фабрики звезд», чье имя раскрыл ТНТ перед перезапуском музыкального проекта. Исполнитель добавил, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

Ранее сообщалось, что участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину. Певец Прохор Шаляпин заявил, что помог бы ей в этом, но она не позвонила ему.