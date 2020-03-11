https://static.news.ru/photo/1924e0de-634a-11ea-85b8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Актриса Татьяна Лазарева посмеялась над испанцами, скупающими из-за коронавируса туалетную бумагу. Она считает, что не стоит поддаваться панике, и не может взять в толк, почему именно бумага стала предметом спроса.

Актрису повеселила ситуация с заболеванием в мире, по крайней мере её дочь точно довольна сложившейся ситуацией.

@lazarevatut

Дочь с горящими глазами переписывается с друзьями: «Школу отменят, говорят, школу закроют!..» Я в это время на них смотрю и ржу, вспоминая, как мы в детстве радовались подобным событиям и думаю: боже мой, ну хоть у кого-то праздник, — порадовалась актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные осложнения унесли жизни 168 человек.