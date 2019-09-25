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Первые проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак, появились много лет назад. Как утверждают работавшие с ней люди, она часто падала в обмороки, однако всё это списывали на усталость.

От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У неё болела голова, могло быть головокружение. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания, — рассказала « Комсомолькой правде » профессиональный гримёр.

Она вспоминает, что у артистки была очень чувствительная кожа, склонная к аллергическим реакциям. Она всё время требовала, чтобы её красили новой кисточкой, а потом и вовсе наняла личного визажиста.

О том, что у Заворотнюк было слабое здоровье, говорит и её бывший муж Дмитрий Стрюков, в браке с которым звезда сериала «Моя прекрасная няня» прожила десять лет. Он рассказал, что появление на свет их первого ребёнка было непростым.

У неё узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи её откачали, — поделился он.

Ранее News.ru писал, что Заворотнюк оформила завещание. Журналисты узнали, что в палату к артистке приходили родственники и нотариус. По некоторым сведениям, знаменитость пришла в себя и поделила наследство между близкими.