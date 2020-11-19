СМИ: Заворотнюк тайно побывала на съёмках у Малахова

https://static.news.ru/photo/44205eae-2a8b-11eb-b458-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники киностудии имени Горького сообщили, что в одном из съёмочных павильонов побывала Анастасия Заворотнюк. Актриса якобы приезжала для эксклюзивного интервью Андрею Малахову.

Как передаёт popcake, актриса готовится впервые рассказать о своём здоровье. Слухи вокруг возможного появления Заворотнюк на публике усиливались с каждым днём. Добавил интриги в новость об эфире и директор программы Малахова. Его уклончивые ответы придали фанатам уверенности в скором появлении артистки на телевидении.

По словам одного из источников, Заворотнюк приезжала в павильон киностудии имени Горького в ночь на 17 ноября. Визит якобы держался в тайне даже от сотрудников программы.

Нам сказали, что выходить из гримёрных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть. Нас даже попросили выключить смартфоны, — рассказал администратор одной из продакшн-компаний.

Как утверждает девушка, слухи о записи «Прямого эфира» с Заворотнюк здесь ходят уже давно, однако сама она актрису не видела.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.

Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. С тех пор папарацци не смогли заснять «прекрасную няню». Фото располневшей актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к текущему состоянию Заворотнюк никакого отношения, писал NEWS.ru.