СМИ выяснили правду о внебрачном сыне Игоря Крутого

https://static.news.ru/photo/8acdfdba-a809-11eb-8561-96000091f725_660.jpg Игорь Крутой Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Композитор Игорь Крутой уже много лет скрывает, что у него есть внебрачный сын. На все вопросы журналистов он не отвечает. Издание KP.RU провело собственное расследование и выяснило, что после знакомства с «новым папой» молодой человек сменил имя и бросил своего «не биологического» отца.

Как рассказал изданию Сергей Мирошников, все эти годы он думал, что воспитывает родного сына. С матерью Якова он познакомился, когда служил в морском флоте. Ирина тогда уехала из крохотного села в Нижегородской области покорять столицу. После долгой переписки в 1989 году сыграли свадьбу, но их семейная жизнь как-то сразу не заладилась. После очередной ссоры в 1991 году Ирина ушла жить к подруге. Спустя какое-то время она позвала Сергея в магазин «Октябрьский», где любили отовариваться звёзды. Она там работала продавцом.

Она вышла из-за прилавка, и я обомлел: живот округлился, и дураку было ясно, что она беременна. Сразу спросил: «Мой?» Она даже как-то обиделась и ответила, что не сомневается, что отец именно я, — рассказал Сергей.

После этого Ира и Сергей сразу помирились, а 2 июля на свет появился здоровенький мальчик. Ирина настояла, чтобы сына назвали Яковом. В браке после рождения ребёнка пара прожила всего пять лет.

Как рассказал Сергей, однажды случился такой эпизод, на который он тогда по наивности не обратил никакого внимания.

В 1994-м поехали мы на концерт Толкуновой. Валентину Васильевну встретили на входе у Дворца спорта «Водный стадион», она, как увидела мою Ирку, так сразу принялась с ней обниматься. Они отошли в сторону и о чём-то долго говорили. Потом жена сказала, что познакомились они ещё в 80-х после одного из концертов, — вспоминает мужчина.

В феврале 2019 года бывшей жены не стало. Через несколько дней после похорон ему позвонил сын и сказал, что он ему не родной.

Я слово в слово помню тот разговор. Яша сказал: «Пап, я не твой сын. Я в себе это держу уже много лет. Своего отца я вижу по телевизору, — сказал Сергей.

Позже Яков признался, что его отец композитор Игорь Крутой. Об этом он узнал от матери, когда ему было ещё 16 лет. В доказательство сын показал ему два теста ДНК, в которых было установлено его родство с музыкантом.

Так что назвала его жена в честь отца композитора, — отметил Мирошников.

Вскоре Яков сменил фамилию и отчество и перестал общаться с Сергеем. Он похвалился, что Крутой подарил ему трёхэтажный особняк, который когда-то-то принадлежал Льву Лещенко, а также внедорожник BMW и квартиру на Ленинградском шоссе.

Как именно простая девушка из Нижегородской области смогла познакомилась с Игорем Крутым, Сергей не знает. Он предполагает, что свести жену с музыкантом могла Валентина Толкунова, которая в начале 90-х сотрудничала с композитором.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года композитору Игорю Крутому, ставшему героем YouTube-шоу «Алёна, блин!», ведущая показала снимок, на котором он был запечатлён с двумя дочерями от разных браков — Викторией и Александрой, а также с сыном Николаем. Кроме них в кадре также находился ещё один молодой человек, очень похожий на Крутого.

На вопрос, кто он, композитор сказал: «Человек». Даже после вопроса, сын ли он ему, Игорь Крутой предпочёл просто промолчать.