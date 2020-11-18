СМИ узнали, сколько звёзды потеряют от отмены корпоративов

https://static.news.ru/photo/70038352-29f0-11eb-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Потери в сумме от пяти до 80 млн рублей ждут российских звёзд из-за отмены корпоративов в связи с ограничениями по коронавирусу. Артисты и ведущие недополучат 80% своих гонораров.

Этот процент звёзды уже потеряли в течение года, говорит президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.

То же самое можно сказать и про декабрь. В зависимости от уровня гонорара и статуса наступающий месяц принесет им от пяти до 80 млн рублей убытков, — рассказал Шахиди «Известиям».

Впрочем, считает специалист, топовым артистам отчаиваться рано. По-прежнему пока разрешены события камерного масштаба, которые могут длиться до 23:00. А, как правило, частные вечеринки с численностью до 50 человек гостей составляют 40% таких мероприятий.

Востребованные на таких корпоративах артисты могут дать меньше выступлений, но точно не останутся без работы, считает концертный директор Преснякова, Подольской, Варум и Агутина Татьяна Ларина.

На резкое сокращение доходов из-за отмены концертов российские звёзды начали жаловаться ещё в мае. Меладзе призвал артистов отказаться от новогодних шоу, чтобы выразить протест ограничениям по концертам. Эстрадная артистка Елена Воробей потребовала от правительства льготы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Виталий Грачёв, известный под творческим псевдонимом Витас, раскритиковал коллег по творческому цеху, которые жалуются на отсутствие денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Он призвал других звёзд перестать выставлять себя в негативном свете.