СМИ узнали об огромных долгах экс-возлюбленного Бузовой

https://static.news.ru/photo/f34b6dde-62b6-11eb-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-возлюбленный Ольга Бузовой не имеет ничего за душой, да ещё и погряз в многомиллионных долгах. Молодым человеком уже заинтересовались судебные приставы.

Взыскать деньги с Манукяна будет непросто, так как у него нет на счетах ни копейки, а BMW, на которой разъезжает блогер, записана не на него, сообщает «КП-Новосибирск».

Долги у рэпера возникли после аферы с квартирой в 2015 году. Тогда ещё безвестный блогер заключил договоры сразу с двумя риелторами на квартиру в строящемся доме, за которую получил более миллиона рублей. По документам Манукян проходит как застройщик.

Однако квартиру покупатели так и не увидели, а позже стало известно, что жильё ещё раз перепродано другому человеку. Риелторы подали в суд, после долгих разбирательств Манукяну присудили выплатить долг.

Издание не исключает, что Дава переписывает своё имущество на других людей, чтобы ничего не платить по долгам.

Манукян стал известным из-за романа с Ольгой Бузовой. Блогер и телеведущая встречались больше года, в начале января сыграли свадьбу на Мальдивах, а через три недели со скандалом расстались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова высказалась о расставании с Давидом Манукяном в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. Телеведущая рассказывала о том, как шикарно отметила юбилей.