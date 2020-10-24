СМИ узнали о завещании солистки «Миража» Татьяны Овсиенко

https://static.news.ru/photo/edbd80be-170c-11eb-b96c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Овсиенко составила завещание, в котором не упоминается имя её гражданского мужа. Документ был подписан несколько лет назад, но певица рассказала о нём только сейчас на фоне слухов о скандалах в семье.

Не так давно избранник артистки Александр Меркулов освободился из мест лишения свободы. После этого в Сети поползли слухи, что бывший криминальный авторитет нещадно бьёт певицу, а она якобы спивается на этом фоне. Овсиенко пришлось опровергать эти слухи, солистка «Миража» даже заявила, что собирается замуж за избранника. В планах пары — купить небольшой дом для совместного проживания, рассказала певица в эфире программы «Русские сенсации» на НТВ.

Сам Меркулов опроверг слухи, что живёт с Овсиенко ради жилплощади — элитной двухсотметровой квартиры на Ленинском проспекте. У бизнесмена якобы есть своё дело, он в состоянии обеспечить 54-летнюю артистку и даже купил её маме квартиру в Ялте.

Однако, в завещании певицы имени Меркулова не оказалось, так как она «не видит смысла» вписывать его, потому что он «не претендует» на её имущество.

Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, всё в жизни бывает, сегодня живём, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорёшечка с внуком. После меня всё детям достанется, — поведала артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Татьяна Овсиенко показала своим подписчикам в Instagram совместное фото с мужем. Так она решила пресечь слухи о домашнем насилии, которые циркулируют в Сети.