СМИ узнали о загадочном свёртке, который положила в гроб дочь Легкоступовой

Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой похоронила мать с загадочным подарком. Это небольшой свёрток, который молодая женщина положила матери в гроб.
О загадочном свёртке и странном поступке рассказали коллеги артистки, которые были на проходивших в закрытом режиме похоронах,
После прощания на Троекуровском кладбище Легкоступову кремировали. Она умерла 14 августа, несколько дней пробыв в коме. В качестве одной из причин смерти называется алкогольное опьянение, на что семья певицы реагирует очень остро.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Валентину Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. Сам гроб стоит 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы составили различные сопутствующие принадлежности вроде мягких подушек, постели, покрывала и тому подобное.
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