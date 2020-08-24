СМИ узнали о загадочном свёртке, который положила в гроб дочь Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/93fe41b0-e68f-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой похоронила мать с загадочным подарком. Это небольшой свёрток, который молодая женщина положила матери в гроб.

О загадочном свёртке и странном поступке рассказали коллеги артистки, которые были на проходивших в закрытом режиме похоронах, пишет «Дни.ру». Никто не знает, что именно это могло быть, но предполагают, что это какой-то важный для певицы и её дочери предмет.

После прощания на Троекуровском кладбище Легкоступову кремировали. Она умерла 14 августа, несколько дней пробыв в коме. В качестве одной из причин смерти называется алкогольное опьянение, на что семья певицы реагирует очень остро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Валентину Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. Сам гроб стоит 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы составили различные сопутствующие принадлежности вроде мягких подушек, постели, покрывала и тому подобное.