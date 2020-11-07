СМИ узнали о дружбе Пугачёвой и Жванецкого

https://static.news.ru/photo/85b64930-218c-11eb-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий, Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Михаил Жванецкий был частым гостем у Аллы Пугачёвой в её замке в деревне Грязь. Певица обожала сатирика и часто звала к себе домой.

Два года назад, когда они встретились на похоронах их общего друга Романа Карцева, артистка сказала писателю, как она рада, что у её друга «всё хорошо и прекрасно». Сам Жванецкий никогда не терял оптимизма и в разговорах с Примадонной только отшучивался, рассказали журналисты в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я всегда что-то пишу. Удачное, неудачное. Потом выбираю. Я веду здоровый образ жизни. На тренажере по часу в день стою. В Москве есть бассейн небольшой у меня в доме. Там тоже плаваю. Я чувствую себя на 42 года, — говорил в интервью Жванецкий.

Сатирик умер в возрасте 86 лет. В последнее время он сильно болел и не появлялся на публике. Месяц назад в разговорах с журналистами он уверял, что у него всё прекрасно со здоровьем и он находится дома с любимой женой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Жванецкий оставил после себя немало нажитого за долгую и успешную карьеру. У сатирика пятеро детей, но только один ребёнок появился на свет в официальном браке.