СМИ узнали, на каких условиях разводятся Джиган и Прилучный

https://static.news.ru/photo/498b74b8-9a63-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Джигана Оксана Самойлова добивается в суде, чтобы алименты бывшего мужа составили максимальные 50% после развода. Прилучный и Муцениеце всё решили полюбовно и лишь регистрируют сам факт развода.

Обе пары подали заявления о разводе в один и тот же суд — Головинский. Первое заседание для Прилучных назначено на 1 июня, для Джигана и Самойловой — на 15 июня, сообщает StarHit.

По разводу Джигана информации о разделе имущества и отдельного иска по нему нет. Рэпер до сих пор живёт с семьёй в загородном доме. Павел Прилучный и Агата Муцениеце разъехались месяц назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

К Павлу Прилучному в гости периодически привозят детей, он прекрасно проводит с ними время, делится фотографиями с прогулок. Агата если вначале переживала расставание и даже писала мужу стихи, сейчас успокоилась и настроена более категорично. Мужа она называет «человеком на букву П».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.