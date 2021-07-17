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СМИ: у певицы МакSим отказывает правое лёгкое

17:57, 17 июля 2021
МакSим МакSим Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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У российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) перестаёт работать правое лёгкое. В органе увеличиваются кисты и полости, поэтому он начинает отказывать. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, даже ИВЛ не помогает поддерживать лёгкое в нормальном состоянии. Там начинают появляться новообразования. Кроме того, проблемы с дыхательным органом сказались на и на работе сердца.

МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70% лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть легендарного рок-музыканта Петра Мамонова. В стихотворении о смерти коллеги, опубликованном в его Instagram, эпатажный артист задел и МакSим.

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