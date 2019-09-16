https://static.news.ru/photo/9941d7f2-d878-11e9-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк стало значительно хуже — у неё развились пневмония и полиорганная недостаточность. Об этом 16 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

Исходя из обнародованного сообщения, в настоящее время Заворотнюк находится в коме.

По одной из версий, пневмония у артистки могла возникнуть в виде осложнения из-за использования искусственного аппарата вентиляции лёгких.

Ранее News.ru писал, что журналисты с Украины связали болезнь Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.

Украинский портал «Обозреватель» собрал высказывания Анастасии Заворотнюк о визитах в Крым и выпустил публикацию с провокационным заголовком «Это карма?».