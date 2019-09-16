Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк стало значительно хуже — у неё развились пневмония и полиорганная недостаточность. Об этом 16 сентября сообщает Telegram-канал Mash.
Исходя из обнародованного сообщения, в настоящее время Заворотнюк находится в коме.
По одной из версий, пневмония у артистки могла возникнуть в виде осложнения из-за использования искусственного аппарата вентиляции лёгких.
Ранее News.ru писал, что журналисты с Украины связали болезнь Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.
Украинский портал «Обозреватель» собрал высказывания Анастасии Заворотнюк о визитах в Крым и выпустил публикацию с провокационным заголовком «Это карма?».