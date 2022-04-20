СМИ: Пугачёвой и Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле

Израильские СМИ сообщили, что Алле Пугачёвой и её супругу Максиму Галкину предложили стать ведущими местного реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, которая включает прохождение участниками полосы препятствий, пишет KP.RU.

Пока неизвестно, согласилась ли 73-летняя Примадонна снова выйти на работу, это держится в секрете, уверяют издания. Пока же супруги вместе с детьми обживаются в Израиле, где вместе с детьми они поселились на роскошной вилле с бассейном в Кесарии.

По неофициальным данным, посещавшие элитную московскую школу дети артистов — Лиза и Гарри сейчас учатся дистанционно. К тому же, звёздные родители наняли им репетиторов.

То, что в ближайшее время шоумен и певица не вернутся в Россию, подтверждает и сделанное на днях Максимом Галкиным заявление. Артист сообщил, что им с Пугачёвой в Израиле хорошо.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин не может распродать билеты на свои концерты, запланированные на июнь, в Израиле. Артист жалуется знакомым, что оказался никому не нужен в чужой стране.