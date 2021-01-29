СМИ: программу с Дмитрием Шепелевым закроют из-за низких рейтингов

https://static.news.ru/photo/423b7dfa-6256-11eb-b91f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: vk.com/officialdmitryshepelev

Детское шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ, ведущим которого является Дмитрий Шепелев, больше не выйдет в эфир.

Связанный с каналом источник рассказал изданию StarHit, что руководство ТНТ решило не продлевать шоу на второй сезон из-за низких рейтингов. Шепелев пытался попасть в качестве ведущего в проект «Мама Live», также посвящённый детям знаменитостей, но в итоге эту должность отдали актёру Ивану Пышненко, добавил источник.

Шепелев возлагал большие надежды на программу «Ты как я» и признавался, что никогда не чувствовал себя так комфортно в кадре, как на съёмках этого шоу. Также он заявлял, что об этой работе ему не стыдно было рассказывать сыну Платону.

В то же время проект подвергался критике как телезрителями, так и некоторыми коллегами Шепелева. В частности, Татьяна Лазарева назвала передачу чудовищной.

Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал данные о том, что Шепелев собирается избавиться от части квартиры артистки в центре Москвы, передавал NEWS.ru.