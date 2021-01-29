СМИ: программу с Дмитрием Шепелевым закроют из-за низких рейтингов

Детское шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ, ведущим которого является Дмитрий Шепелев, больше не выйдет в эфир.
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Шепелев возлагал большие надежды на программу «Ты как я» и признавался, что никогда не чувствовал себя так комфортно в кадре, как на съёмках этого шоу. Также он заявлял, что об этой работе ему не стыдно было рассказывать сыну Платону.
В то же время проект подвергался критике как телезрителями, так и некоторыми коллегами Шепелева. В частности, Татьяна Лазарева назвала передачу чудовищной.
Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал данные о том, что Шепелев собирается избавиться от части квартиры артистки в центре Москвы, передавал NEWS.ru.