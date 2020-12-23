СМИ: Прилучный закрутил роман с 24-летней актрисой

https://static.news.ru/photo/cfba9474-450d-11eb-800c-fa163e074e61_660.jpg Зепюр Брутян Фото: zepyur_brutyan/instagram.com

Актёр Павел Прилучный начал встречаться с 24-летней актрисой Зепюр Брутян. По словам информированного источника, ещё на съёмках первой части сериала «В клетке» девушка «от Прилучного не отходила». При этом актёр тогда был женат на Агате Муцениеце.

На сегодняшний день Прилучному приписывают роман с актрисой Мирославой Карпович, с которой он сошёлся после развода с женой.

И вот сейчас, на съёмках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причём Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актёрский цех обсуждает, — рассказали в окружении звезды.

По словам его коллег, артист продолжает жить под одной крышей с Карпович, хотя они часто ссорятся и «вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице». Кроме того, Прилучный, когда к нему приезжают его дети, просит пассию уйти из дома на это время.

В окружении актёра также рассказали, что до Карпович начали доходить слухи о его изменах, поэтому их отношения сейчас накалились.

Она говорит подругам, что сама сейчас уже не знает, чего хочет. Увела Пашу из семьи, а ей это бумерангом вернулось, — передаёт KP.RU слова собеседника.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Павел Прилучный впервые после недавнего инцидента вышел на публику. Так, 16 декабря артист принял участие в спектакле «Косметика врага», который проходил в Воронеже. Романтическая сцена, в которой задействованы Прилучный и актриса Мирослава Карпович, не оставила у зрителей сомнений в искренности чувств партнёров. Танец пары в полумраке привлёк внимание зала своей нежностью.