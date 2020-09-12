СМИ: Прилучный и Карпович поселились в шикарном четырёхэтажном доме

https://static.news.ru/photo/de79cd6c-f5b8-11ea-ac01-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Один из коллег по актёрскому цеху российского артиста Павла Прилучного заявил, что исполнитель главной роли в «Мажоре» поселился в шикарном четырёхэтажном доме с бассейном вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Коттедж находится рядом с посёлком «Трувиль», где Прилучный раньше проживал со своей семьёй.

Из-за переезда он решил пропустить сочинский «Кинотавр». Пара пока обживается в новом доме, пишет Teleprogramma. По словам коллеги Прилучного, в особняке почти нет мебели. В этом доме актёру с Карпович разрешили пожить друзья. Речь о приобретении недвижимости пока не идёт, так как «Мажор» весь в кредитах. Он пока не может продать дом, в котором жил с бывшей супругой — актрисой Агатой Муцениеце.

Задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович актёр рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи. По его словам, актриса использовала «типичные женские штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок. Это в буквальном смысле заставило Прилучного сиять. Он выглядел счастливым, словно ребёнок. Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, вёл разгульный образ жизни. Соседка артистов рассказала, что у звезды сериала «Закрытая школа» был любовный четырёхугольник.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом были семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно пережила развод с актёром Павлом Прилучным, прокомментировала расставание рэп-исполнителя Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Она отметила, что новость стала для неё полной неожиданностью, и пошутила, что после такого количества расставаний следует ждать волну свадеб.