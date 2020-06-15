СМИ: Пелагея не смогла развестись с мужем из-за ЧП в суде

https://static.news.ru/photo/4e64b362-af78-11ea-9da3-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина отложен на 18 июня. Причиной того, что исполнительница не смогла получить развод, СМИ называют некое ЧП в Никулинском суде, который должен был расторгнуть брак артистки.

Telegram-канал «НеМалахов» сообщил о заминировании здания суда, однако, подробности происшествия не приводятся. При том журналисты загадочно уверяют, что певица ещё надолго останется в статусе замужней дамы.

Информацию о грядущем разводе подтвердила ранее сама певица, заявив, что они с мужем не живут вместе вот уже несколько месяцев. Пелагея также ответила поклонникам, уверявшим, что это её мама Светлана Ханова настояла на разводе дочери. Артистка сообщила, что лучшей тёщи Телегину было просто не найти.

У Пелагеи и Телегина растёт дочь Таисия, ей сейчас три года. Девочка тоже рвётся на сцену по примеру матери. Певица хочет, чтобы её дочь росла в любви и заботе и не была обделена вниманием отца. Потому она будет договариваться с почти бывшим мужем о том, чтобы он обязательно принимал участие в жизни ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполнительница, комментируя расставание с мужем, говорила, что никаких вопросов при разводе касательно разделения имущества возникнуть не должно: Телегину остаётся его загородный дом, а ей — её московская квартира.