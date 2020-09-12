СМИ опубликовали переписку Тарзана с беременной любовницей

https://static.news.ru/photo/9f5c8436-f61b-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Переписка мужа Наташи Королёвой с якобы беременной любовницей попала в Сеть. Судя по сообщениям, Тарзан регулярно навещает свою подружку, о чём заранее договаривается с ней в Интернете.

Любовницей танцора СМИ называют некую 23-летнюю Анастасию, переписка с которой носит явно романтический характер. Так, Сергей Глушко пишет девушке: «Жду от тебя сигнала». На что она отвечает ему: «Серёжа, я в среду свободна». В ответ Тарзан пишет:

Услышал, буду стремиться.

Свои сообщения Сергей Глушко сопровождает смайликами и сердечками, отправляет и голосовые сообщения, сообщает StarHit.

Сама Наташа Королёва якобы знает и о существовании любовницы, и о её беременности, но певица много раз вставала на сторону мужа и защищала его от обвинений общественности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва опубликовала в Instagram видео, на котором они с Тарзаном вместе поют песню. Таким образом звезда дала понять, что простила мужу измену.