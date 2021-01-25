СМИ обратили внимание на отсутствие Киркорова на юбилее Бузовой

https://static.news.ru/photo/4a0d78a8-5f86-11eb-8915-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров не появился на юбилее Ольги Бузовой, хотя поздравить телеведущую пришли многие знаменитости. Журналисты, которые были на празднике, предположили, что певец мог так поддержать своего друга Давида Манукяна, с которым накануне рассталась телеведущая.

Ольга обвинила возлюбленного в том, что он поднимал на неё руку и плевал ей в лицо, хотя сама на новогодних каникулах сыграла с ним свадьбу на Мальдивах. Возможно, Киркорова в день рождения поющей ведущей просто не было в Москве, предполагает Teleprigramma.pro.

Нет никаких записей и на странице короля поп-музыки — ни поздравлений в адрес телеведущей, ни каких-либо других записей.

Бузова с размахом отметила своё 35-летие в одном из ресторанов Москвы. Гостям подавали лёгкие блюда и напитки, они угощались чёрной икрой в ведёрках. Ольга за время торжества успела сменить четыре наряда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия, несмотря на разрыв с возлюбленным. Теледива появилась перед гостями в шикарном полупрозрачном платье, украшенном кристаллами Swarovski.