СМИ: на блогера Марию Погребняк подали в суд за украденное фото

Российская блогерша, дизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Шаталова, ставшая широко известной под фамилией мужа, может оказаться перед судом за украденное фото. Хозяин изображения подал на женщину в суд, сообщает Telegram-канал Mash.

Всё случилось в 2015 году: Погребняк опубликовала на сайте, где она развивала личный бренд одежды, фото статуи золотого Будды. Судя по всему, звезда взяла кадр из интернета. Однако оказалось, что изображение сделал фотохостинг ООО «Восьмая заповедь».

По данным СМИ, эта компания судится далеко не первый раз. Только за этот год фотохостинг подал более 200 исков на сумму около 60 млн рублей. Сколько они хотят от Шаталовой, пока неизвестно. Mash со ссылкой на Марию, в свою очередь, утверждает : речь идёт о семизначном числе.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева, которая в апреле развелась с футболистом Павлом Мамаевым, подала на него новый иск. Сскандальным разделом имущества звёзд займётся знакомый спортсмену Пресненский районный суд — именно там Мамаеву несколько лет назад дали реальный срок за пьяную драку в центре Москвы.