СМИ: любимый декоратор Пугачёвой переведён в частный хоспис

Бывший адвокат Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил Telegram-каналу Mash, что известный художник Борис Краснов может умереть. В настоящий момент любимый декоратор Аллы Пугачёвой находится в частном хосписе.

Недавно 60-летний сценограф перенёс коронавирус, после которого у него второй раз в жизни случился инсульт. СМИ сообщали, что декоратор российского шоу-бизнеса впал в кому. По данным Mash, у него отказала правая сторона тела, а мозг поражён на 85%.

По последней информации журналистов, его перевели из Боткинской больницы. Добровинский отметил: врачи дают художнику всего несколько дней.

Борис Краснов — художник-сценограф, оформлявший «Рождественские встречи» Пугачёвой, дизайнер, продюсер и лауреат крупных российских премий. Первый инсульт у него случился в 2011-м после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. Добровинский защищал интересы Краснова в суде. В 2015-м уголовное преследование прекратили.

Ранее сообщалось, что Борис Моисеев рассказал о своём здоровье после двух инсультов. Журналисты отметили, что голос певца «не изменился и узнаваем». Общаться с актёром прессе помогал его экс-директор и друг Сергей Горох, шоумену с трудом даются длинные фразы.