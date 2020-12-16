СМИ: Лолита заявила, что её могила станет «самой популярной»

https://static.news.ru/photo/21054968-4028-11eb-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Лолита заявила, что её могила станет «самой посещаемой» среди звёзд шоу-бизнеса. Причиной станет расписной комбинезон, в котором она появилась на музыкальном фестивале «Жара».

Тот комбинезон — мой любимый. Сколько мемов в Интернете на него появилось! Мне кажется, когда я уйду, кто-то принесёт эту фотографию на кладбище. И моя могила станет самой посещаемой, — приводит слова любительницы эпатажа «Собеседник».

Что касается планов на будущее, в самые ближайшие дни певица собирается в Дубай. В России её ничто не держит, так как коронавирус «отменил» все корпоративы. А в арабской стране у артистки запланирован концерт в новогоднюю ночь.

Исполнительница надеется, что пандемия не станет причиной накала обстановки в Дубае. Там она собирается отработать концерт и остаться отдыхать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лолита Милявская резко раскритиковала музыкальные новогодние шоу на телевидении. По её мнению, формат всевозможных «голубых огоньков» предполагает лишь имитацию улыбок и оваций.