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СМИ: Королёва из-за коронавируса распустила свой музыкальный коллектив

12:32, 07 декабря 2020 16
Наташа Королёва Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Наташе Королёвой из-за финансовых сложностей в связи с ограничительными мерами во время пандемии пришлось распустить свой музыкальный коллектив, рассказала дизайнер Аника Керимова. Она несколько лет создаёт для певицы сценические костюмы.

Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи. Но больше содержать их не могу, — передала слова Королёвой Керимова порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, по словам дизайнера, певице пришлось закрыть и свой салон красоты.

Ранее NEWS.ru писал, что Королёва и её муж Тарзан улетели на отдых на Занзибар.

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