СМИ: Королёва из-за коронавируса распустила свой музыкальный коллектив

Фото: koroleva__star/instagram.com

Ольга Бузова, которая с нетерпением ждёт новогодний праздник, решила «приблизить» его необычным образом. Поющая ведущая организовала фотосессию в зефирно-розовом платье в блёстках с глубоким декольте.

Снималась ведущая «Дома-2» на фоне новогодних интерьеров, на котором её платье с пышной юбкой мини выглядело просто кукольным. Скоро будет много красоты, — загадочно пообещала Ольга. Завершили образ телеведущей лёгкие...