СМИ: Королёва из-за коронавируса распустила свой музыкальный коллектив

Наташе Королёвой из-за финансовых сложностей в связи с ограничительными мерами во время пандемии пришлось распустить свой музыкальный коллектив, рассказала дизайнер Аника Керимова. Она несколько лет создаёт для певицы сценические костюмы.
Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи. Но больше содержать их не могу, — передала слова Королёвой Керимова порталу Sobesednik.ru.
Кроме того, по словам дизайнера, певице пришлось закрыть и свой салон красоты.
Ранее NEWS.ru писал, что Королёва и её муж Тарзан улетели на отдых на Занзибар.