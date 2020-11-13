СМИ: Хрусталёв находится в искусственной коме

https://static.news.ru/photo/de72d760-2695-11eb-9818-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Медики больницы № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге ввели телеведущего Дмитрия Хрусталёва в искусственную кому.

По предварительным данным, у него интоксикация. Врачи планируют очистить организм телеведущего и нормализовать его состояние, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне вечером телеведущий чувствовал себя нормально. Он планировал встретиться с родственниками, а к вечеру сесть на «Сапсан» и уехать из Санкт-Петербурга в Москву. Анализы на коронавирус у телеведущего были отрицательными.

По другим данным, у соведущего Ивана Урганта обнаружена коронавирусная инфекция. Именно поэтому его доставили в больницу, специализирующуюся на лечении COVID-пациентов. По данным портала StarHit, 41-летний артист не может самостоятельно дышать и находится на ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, Ургант подтвердил факт госпитализации Хрусталёва. Он подчеркнул, что никакой конкретики пока нет, врачи пытаются поставить диагноз.