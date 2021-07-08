СМИ: Догилева заболела COVID-19 после прививки

Советская и российская актриса Татьяна Догилева заболела COVID-19 после прививки от коронавируса, передаёт MK.RU. По информации портала, 64-летняя артистка переносит недуг в лёгкой форме и ничего опасного ей не грозит.

По данным журналистов издания, Догилева вакцинировалась и у неё был высокий титр антител. После этого она поехала отдыхать на Кавказ, а вернувшись, почувствовала себя плохо. Позже медики поставили ей диагноз COVID-19. Пациентка подчеркнула, что чувствует себя нормально, а скорую помощь она вызвала к себе домой, в Трёхпрудный переулок, ещё 7 июля.

Медики в РФ и их зарубежные коллеги неоднократно заявляли, что случаи заболевания COVID-19 после прививки не исключены, но прививка помогает избежать тяжёлых осложнений и летального исхода.

О проблемах актрисы со здоровьем 8 июля сообщил Telegram-канал Mash. По информации ресурса, неделю назад у женщины поднялась температура до 38, появились слабость и головная боль.

Накануне медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала журналистам его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий. Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

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