СМИ: дочери Юлии Началовой придётся покинуть квартиру мамы

https://static.news.ru/photo/3bcd2928-62fb-11eb-95ba-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший возлюбленный покойной певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, по некоторым данным, предъявил свои права на квартиру в Москве, которую делил с артисткой. Дочери Началовой Вере Алдониной, вероятно, придётся покинуть жилище.

Квартира досталась Началовой после развода с футболистом Евгением Алдониным. Новый избранник поселился в ней, сделал ремонт, а в 2015 году стал совладельцем. Детали этих событий участники ситуации рассказывали по-разному. Певица уверяла, что переписала половину жилплощади в невменяемом состоянии и не получала за право собственности денег от Фролова. Хоккеист в суде смог доказать обратное.

За несколько месяцев до своей смерти Началова подала в суд на уже бывшего бойфренда, чтобы сохранить квартиру для дочери. После кончины певицы суд снял все претензии к Фролову. Он долгое время не заявлял никаких прав на недвижимость, которой продолжала пользоваться Вера Алдонина.

В декабре 2020 года хоккеист всё-таки вспомнил о квартире, сообщил KP.RU близкий к семье Началовой источник.

Фролов повёл себя очень некрасиво, вдруг появившись месяц назад и заявив свои права на недвижимость. Теперь апартаменты придётся продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жильё. Сейчас семья выезжает из квартиры, — рассказал источник издания.

Недвижимость оценивается в 90 млн рублей, половина из этой суммы в случае продажи достанется Фролову. Семья Юлии Началовой эту ситуацию пока не комментировала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «тайный сын» Началовой может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка может являться последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался её яйцеклетками.