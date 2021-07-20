СМИ: Бородина перед разводом переписала особняк на свою мать

Российская телеведущая Ксения Бородина перед разводом с блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым переписала особняк на свою мать, передаёт Telegram-канал Mash. По данным СМИ, стоимость коттеджа около 18 млн рублей.

Звёздная пара купила дом в 2015 году на Новорижском шоссе. По информации ресурса, перед подачей заявления на расторжение брака Бородина переоформила недвижимость на свою мать Инну. Это стало известно в ходе бракоразводного процесса. Адвокат Омарова Сергей Жорин пока не комментирует ситуацию, отметили в Mash.

У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней.

Журналистка вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится. В соцсетях знаменитая пара ситуацию пока никак не комментирует.

Ранее Бородина написала подписчикам в Instagram, что «хотела жить долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Так она поделилась переживаниями из-за развода с Курбаном Омаровым.