СМИ: Барецкий заявил, что ребёнок Шнурова родится от суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/2729d194-3da6-11eb-9897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий заявил, что «не заметил живота», когда видел лидера группы Сергея Шнурова с супругой Ольгой Абрамовой.

Как пишет «КП», ранее Барецкий заявлял, что Шнуров занимается поисками подходящей суррогатной матери, так как его супруга не хочет портить фигуру.

У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна, — сказал шоумен.

По мнению Барецкого, решение завести ребёнка приняла Абрамова. Он пожелал молодой семье счастья.

Шнуров заявил, что ждёт пополнения в семье, 13 декабря. Для поющего политика этот ребёнок станет третьим. Музыкант признался, что «расплывается в улыбке» оттого, что в его семье ожидается пополнение, и уже представляет своего наследника.

Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поздравил с новостью о скором отцовстве своего «вечного оппонента» Шнурова и посоветовал ему «не учить малыша нецензурной лексике». Он добавил, что до новости об отцовстве Шнурова не знал о наличии у него уже двух детей.