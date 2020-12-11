СМИ: Анатолий Цой тайно встречается с падчерицей Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/cea83550-3bad-11eb-8905-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Цой Фото: vk.com/anatoliy_tsoy

Певец Анатолий Цой несколько месяцев назад начал отношения с Евой Канчельскис, падчерицей Стаса Михайлова.

31-летний музыкант познакомился со своей возлюбленной на одном из светских мероприятий, после этого Цой пригласил девушку сняться в его клипе на песню «Одеяльная». Именно на съёмочной площадке между ними завязались отношения.

Ребята понравились друг другу, им было комфортно работать вместе, проскочила искра, — рассказал друг пары.

В окружении пары отметили, что влюблённые встречаются уже несколько месяцев, они много времени проводят вместе, однако отношения не афишируют. Об этом сообщает StarHit, ссылаясь на источник в окружении пары.

Знают только родные и близкие друзья. Толя красиво ухаживает, Ева уже представила его своей семье — маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову, — отметил источник.

В 2020 году Цой победил в вокальном шоу «Маска» на телеканале НТВ. Позже оно было признано самым популярным проектом на российском телевидении последних лет. Ева учится в Королевском колледже в Лондоне, но в период пандемии прилетела в Москву. В шоу-бизнес она не стремится, однако часто сопровождает родителей на концертах и афтерпати.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что звонок артиста Анатолия Цоя певице Нюше с предложением заняться сексом стал самым стыдным заданием за всю историю шоу.