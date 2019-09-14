https://static.news.ru/photo/89a3ff8c-d6cf-11e9-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

Медики диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

48-летняя артистка по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассматривают возможность проведения операции, однако хирургическое вмешательство может быть опасно, сообщает Life .

Как ранее писал News.ru, нейрохирург Александр Тушев рассказал о шансах на выздоровление у людей с опухолью головного мозга. По его словам, средняя выживаемость больных с последней стадией составляет от восьми месяцев до года.