СМИ: актёра Дмитрия Певцова госпитализировали

Российский актёр — 57-летний Дмитрий Певцов — госпитализирован. По предварительным данным, артист находится в одной из клиник Москвы.
Предварительный диагноз — пневмония и дыхательная недостаточность,
По информации портала «Дни.ру», Певцов
Накануне телеведущая Роза Сябитова попала в больницу. Об этом рассказала сама знаменитость на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Причину визита в лечебное учреждение она не раскрыла. Накануне Сябитова бросилась под грузовик, стараясь защитить плитку на своём участке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни. Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Накануне, 27 августа, Андреев отметил 90-летие. Киноискусству покойный отдал свыше 60 лет.
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