СМИ: актёра Дмитрия Певцова госпитализировали

https://static.news.ru/photo/e5d18b76-ea1a-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский актёр — 57-летний Дмитрий Певцов — госпитализирован. По предварительным данным, артист находится в одной из клиник Москвы.

Предварительный диагноз — пневмония и дыхательная недостаточность, передаёт издание Baza. Состояние звезды оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Пятый канал». Из-за проблем со здоровьем артиста, театр «Ленком» заменили несколько спектаклей, а один отменили.

По информации портала «Дни.ру», Певцов вернулся в столицу после отдыха в Ялте (Крым). У мужчины поднялась температура, развился сильный кашель, после чего актёр обратился к медикам.

Накануне телеведущая Роза Сябитова попала в больницу. Об этом рассказала сама знаменитость на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Причину визита в лечебное учреждение она не раскрыла. Накануне Сябитова бросилась под грузовик, стараясь защитить плитку на своём участке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни. Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Накануне, 27 августа, Андреев отметил 90-летие. Киноискусству покойный отдал свыше 60 лет.